Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü: "Erdoğan Rusya'dan, Ukrayna'daki Bazı Bölgelerin Rusya'ya Katılımı Meselesi Başta Olmak Üzere, Bu Süreci... - Son Dakika
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Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü: "Erdoğan Rusya'dan, Ukrayna'daki Bazı Bölgelerin Rusya'ya Katılımı Meselesi Başta Olmak Üzere, Bu Süreci...

29.09.2022 22:49
Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü: "Erdoğan Rusya'dan, Ukrayna'daki Bazı Bölgelerin Rusya'ya Katılımı Meselesi Başta Olmak Üzere, Bu Süreci...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Bakanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan, “Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Bakanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, şu bilgiler verildi.

"Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti."

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Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi Rusya-Ukrayna savaşı: Putin'in nükleer tehdidi blöf mü? Rusya-Ukrayna savaşı: Putin'in nükleer tehdidi blöf mü?
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Putin ile Telefonda Görüştü: 'Erdoğan Rusya'dan, Ukrayna'daki Bazı Bölgelerin Rusya'ya Katılımı Meselesi Başta Olmak Üzere, Bu Süreci... - Son Dakika

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