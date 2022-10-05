Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var"

05.10.2022 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilileri selamlaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sunuş konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilileri selamlaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sunuş konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var" - Son Dakika
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