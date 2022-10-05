Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilileri selamlaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sunuş konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var' - Son Dakika