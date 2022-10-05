Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.