TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Üye Girişi

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YOĞUNLUĞU

15.08.2022 11:23

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satış başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satış başladı. Adana'da da sabah saatlerinden itibaren marketin şubelerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe fiyatların indirilmesi için çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, indirim uygulamasının 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

'DİĞER MARKETLERE ÖRNEK OLMALI'

Sabah saatlerinde indirimin başlamasıyla Adana'daki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yoğunluk yaşandı. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki marketin şubesine erkenden gelenler, indirimli fiyatlarla alışveriş yaptı. Kentin uzak noktasından geldiği için biraz geciktiğini söyleyen Ahmet Gübühan, "Gecikince bazı ürünleri kaçırdık. Yarın daha erken geleceğiz. Çok şükür güzel bir uygulama oldu. Diğer marketlere örnek olmalıdır. Daha çok şube açılmasını istiyoruz. Böylece evimize yakın yerlerde alışveriş yapabiliriz" dedi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:59:42. #1.11#
SON DAKİKA: TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİM YOĞUNLUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement