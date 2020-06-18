Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının saat 10.00'da Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmesi planlanıyor.
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18.06.2020 16:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım... - Son Dakika