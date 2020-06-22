Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:35 Kaynak: AA
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