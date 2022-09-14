Selimiye Camisi çevresi "Sokak Sağlıklaştırma Projesi"yle güzelleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan düzenlemenin ardından modern bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı çevresinde, güzelleştirme çalışması yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Güzelleştirme çalışmaları Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde Kıyık Caddesi'nde devam ediyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı ve esnaf Bahri Dinar, AA muhabirine, Selimiye Meydanı'nın hummalı bir çalışmanın ardından güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Camideki çalışmaların devam ettiğini belirten Dinar, "Bu eserin çevresi de güzel olmalıydı. Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile çok güzel bir çalışma başlatıldı. Hem Selimiye hem de Selimiye Meydanı bir de Selimiye'nin çevresi çok güzel olacak. Çok mutlu olduk çok da güzel şeyler oluyor burada. Dükkanlar, tabelalar bir örnek olacak. Turistler bakınca 'evet burası Selimiye Meydanı ve çevresi' diyecekler." dedi.

Esnaf Necati Yavuz ise Selimiye Meydanı'nın güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Meydanın tamamlanmasının şehre turizm açısından faydasının olduğunu dile getiren Yavuz, "Meydan yapıldıktan sonra en büyük eksiklik dükkanların dış cephelerinin çok çirkin görünmesiydi. Bunlar yapıldıktan sonra daha da güzel olacak." diye konuştu.

Esnaf Aydoğan Bilgen ise Selimiye Meydanı'nın "Edirne'nin aynası" olduğunu vurgulayarak, "Selimiye'nin çevresindeki sokaklar da güzel bir görünüme kavuşacak. Esnaf olarak çok memnunuz çalışmalardan. Tarihi eserin yanında dükkan tabelalarının tek tip olması lazım. Çalışmalar bitince gayet güzel olacak." ifadelerini kullandı.