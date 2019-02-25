Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatandaşa Kaliteli ve Ucuz Sebze ve Bakliyat Tedarikinin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatandaşa Kaliteli ve Ucuz Sebze ve Bakliyat Tedarikinin...

1 saat önce

IHAAW124420-GEN/25-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatandaşa Kaliteli ve Ucuz Sebze ve Bakliyat Tedarikinin..., System.String[]
IHAAW124420-GEN/25-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de bakliyat satışı da başlıyor. 25.02.2019 12: 44: 20 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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