Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatandaşa Kaliteli ve Ucuz Sebze ve Bakliyat Tedarikinin...
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IHAAW124420-GEN/25-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de...
IHAAW124420-GEN/25-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de bakliyat satışı da başlıyor. 25.02.2019 12: 44: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50 Kaynak: İHA
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Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor
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