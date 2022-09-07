Hırvatistan sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Hırvatistan ziyareti öncesi başkent Zagreb sokakları Türk bayraklarıyla süslendi.
Erdoğan'ın Hırvatistan ziyaretinde kullanacağı güzergaha Türkiye ve Hırvatistan bayrakları asıldı.
Balkan turu kapsamında Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Hırvatistan'da da görüşmeler yapacak.
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