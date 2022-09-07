Balkan turu kapsamında Bosna Hersek ve Sırbistan 'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Hırvatistan'da da görüşmeler yapacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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