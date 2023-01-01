Görüntüler yıllar öncesinden! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna verdiği cevap Mehmet Ali Birand'a kahkaha attırmış

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Bu ihtimali ilk kez gündeme getirdiler! AK Parti'den çok konuşulacak seçim çıkışı

2023 yılına girilirken sosyal medyada birçok arşiv görüntüsü paylaşıldı. Onlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

"YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?" SORUSUNU YANITLADI

Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Erdoğan, "Yılbaşı kutlamak sizce de günah mı?" sorusuna "Onların derdi ben bilemem, benim öyle bir tasarruf yetkim yok, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorun" şeklinde cevap verdi. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.