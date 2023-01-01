Görüntüler yıllar öncesinden! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna verdiği cevap Mehmet Ali Birand'a kahkaha attırmış - Son Dakika
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Görüntüler yıllar öncesinden! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna verdiği cevap Mehmet Ali Birand'a kahkaha attırmış

01.01.2023 16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce katıldığı 32. gün programında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın, "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna "Saadet Partisi'nin kendi görüşü. Benim o konuda bir tasarrufum yok" cevabını vermiş. Erdoğan'ın bu cevabına Birand'ın kahkaha atması ve yaşanan o renkli dakikalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2023 yılına girilirken sosyal medyada birçok arşiv görüntüsü paylaşıldı. Onlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.

"YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?" SORUSUNU YANITLADI

Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Erdoğan, "Yılbaşı kutlamak sizce de günah mı?" sorusuna "Onların derdi ben bilemem, benim öyle bir tasarruf yetkim yok, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorun" şeklinde cevap verdi. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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Mehmet Ali Birand, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler yıllar öncesinden! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yılbaşı kutlamak günah mı?' sorusuna verdiği cevap Mehmet Ali Birand'a kahkaha attırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntüler yıllar öncesinden! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna verdiği cevap Mehmet Ali Birand'a kahkaha attırmış - Son Dakika
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