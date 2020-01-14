Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında, sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında, sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilecek." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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