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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında, sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında, sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilecek." - ANKARA
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