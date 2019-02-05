Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı Pazara Kadar Olmasın Mezara Kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı Pazara Kadar Olmasın Mezara Kadar...

2 saat önce

IHAAW123658-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı pazara kadar olmasın mezara kadar olsun istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW123658-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı pazara kadar olmasın mezara kadar olsun istiyoruz" dedi. 05.02.2019 12: 36: 58 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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