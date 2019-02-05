Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı Pazara Kadar Olmasın Mezara Kadar...

IHAAW123658-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı pazara kadar olmasın mezara kadar olsun istiyoruz" dedi.

IHAAW123658-SIY/05-02-2019



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Cumhur İttifakı pazara kadar olmasın mezara kadar olsun istiyoruz" dedi. 05.02.2019 12: 36: 58 TSI

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