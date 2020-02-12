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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler (İdlib'deki) bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü"
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler ( İdlib'deki) bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü" - ANKARA
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