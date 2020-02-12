Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler (İdlib'deki) bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler ( İdlib'deki) bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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