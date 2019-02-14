Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya Arasında Yapılması Düşünülen Bir Diğer...
1 saat önce
IHAAW180313-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılması düşünülen bir diğer üçlü zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
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