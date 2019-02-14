Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya Arasında Yapılması Düşünülen Bir Diğer...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya Arasında Yapılması Düşünülen Bir Diğer...

1 saat önce

IHAAW180313-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılması düşünülen bir diğer üçlü zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya Arasında Yapılması Düşünülen Bir Diğer..., System.String[]
IHAAW180313-SIY/14-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran, Türkiye ve Rusya arasında yapılması düşünülen bir diğer üçlü zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi. 14.02.2019 18: 03: 13 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Türkiye, İran, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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