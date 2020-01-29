Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katlıyor. - İSTANBUL
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