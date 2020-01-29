Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katlıyor. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:26:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]