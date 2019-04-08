Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail Başbakanını Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail Başbakanını Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "İsrail
Başbakanını Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptığı bir şey yok. 48'de bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM
kararlarına aykırıdır. Kesinlikle Batı Şeria
Filistinlilerin topraklarıdır" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
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