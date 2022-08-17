Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü - Son Dakika

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