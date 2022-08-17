Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız

17.08.2022 22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına da değinen Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

ERDOĞAN, İLERLEMEDEN MEMNUNİYET DUYDUĞUNU İFADE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

YENİ BÜYÜKELÇİLER EN KISA SÜREDE ATANACAK

Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız - Son Dakika

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