Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız - Son Dakika

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