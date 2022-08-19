Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını ifade etti

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika

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