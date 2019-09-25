Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada...

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel Aviv'deyim. Tel Aviv'den oraya geçerken başıma bu olay geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel Aviv'deyim. Tel Aviv'den oraya geçerken başıma bu olay geldi. İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır ama beğenmiyorlarsa o zaman kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar ama hiçbir zaman samimi değildirler" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Tel Aviv, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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