Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine İlişkin, "Organize Bazı Suçların...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul
seçimlerine ilişkin, "Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK'ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:22 Kaynak: İHA
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