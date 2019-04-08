Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine İlişkin, ""10 Milyonu Aşkın Seçmenin Olduğu...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine ilişkin, ""10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul
Seçimlerine ilişkin, ""10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:25 Kaynak: İHA
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