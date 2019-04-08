Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine İlişkin, ""10 Milyonu Aşkın Seçmenin Olduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine İlişkin, ""10 Milyonu Aşkın Seçmenin Olduğu...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine ilişkin, ""10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine İlişkin,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine ilişkin, ""10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:25 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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