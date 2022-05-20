Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın. Ülkenin darda kalmışına el atın"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.