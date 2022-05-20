Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...

20.05.2022 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın. Ülkenin darda kalmışına el atın"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla...

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla... - Son Dakika
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