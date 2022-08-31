ERDOĞAN: EGE'DE HER FIRSATTA HUZURSUZLUK ÇIKARANLARIN SADECE MAŞA OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1) - Son Dakika
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ERDOĞAN: EGE'DE HER FIRSATTA HUZURSUZLUK ÇIKARANLARIN SADECE MAŞA OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1)

31.08.2022 18:24
ERDOĞAN: EGE'DE HER FIRSATTA HUZURSUZLUK ÇIKARANLARIN SADECE MAŞA OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz. Kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken bizi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin yükseğe çıktığı dönemde bize destek vermeyen NATO'nun gücünü nereye aktardığını iyi biliyoruz. Dünyanın 4 bir yanında ve özellikle sınırlarımızın dibinde teröristlere silah yağdıranların bize silah satmazken niyetlerinin farkındayız" dedi.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların...
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDOĞAN: EGE'DE HER FIRSATTA HUZURSUZLUK ÇIKARANLARIN SADECE MAŞA OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1) - Son Dakika

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