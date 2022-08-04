CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANAN BALIKLI RUM HASTANESİ BAŞHEKİMİNİ TELEFONLA ARADI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANAN BALIKLI RUM HASTANESİ BAŞHEKİMİNİ TELEFONLA ARADI

04.08.2022 16:56
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANAN BALIKLI RUM HASTANESİ BAŞHEKİMİNİ TELEFONLA ARADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi. Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANAN BALIKLI RUM HASTANESİ BAŞHEKİMİNİ TELEFONLA ARADI - Son Dakika

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