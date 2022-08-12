GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

12.08.2022 06:45
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 bin kişilik modern kütüphanesine kavuşuyor İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 bin kişilik modern kütüphanesine kavuşuyor
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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