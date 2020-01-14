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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'un Avrupa Yakasındaki en büyük şehir hastanemiz de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'un Avrupa Yakasındaki en büyük şehir hastanemiz de yıl sonunda devreye girecek. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
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