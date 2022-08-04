Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile telefonda görüştü. Cumurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangından dolayı Başhekim Stati Leana ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Istanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi. Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi."