Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü

04.08.2022 22:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu’ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile telefonda görüştü. Cumurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile telefonda görüştü. Cumurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangından dolayı Başhekim Stati Leana ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Istanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi. Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
21:17 Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi
21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 22:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'nin Başhekimi Stati Leana ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement