Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştüNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü
NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
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