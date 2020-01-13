Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti

Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi

"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan