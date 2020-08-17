Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:44

Kaynak: İHA

Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber