Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6'lı masa) Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını, bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum."
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