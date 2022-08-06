Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6'lı masa) Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını, bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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