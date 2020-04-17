Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi. - İSTANBUL