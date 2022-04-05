Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayisi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.
Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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