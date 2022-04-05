Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü

05.04.2022 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayisi alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü - Son Dakika


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