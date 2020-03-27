Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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