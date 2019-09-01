Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden...
14 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü...
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:12 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz."
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