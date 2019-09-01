Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden...

14 saat önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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