Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz."