Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Bizim savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen ülke olduğumuzu son operasyonla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA