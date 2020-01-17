Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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