Son Dakika › 3. Sayfa › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 4 sayfalık mektubun içeriğini açıkladı Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var