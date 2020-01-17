Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi. - İSTANBUL

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Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var