Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki Terör Örgütüyle İş Tutan Partiyle Chp, İyi Parti,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki Terör Örgütüyle İş Tutan Partiyle Chp, İyi Parti,...

8 dakika önce

IHAAW123017-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki terör örgütüyle iş tutan partiyle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor, bu bir kıyamet alametidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW123017-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki terör örgütüyle iş tutan partiyle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor, bu bir kıyamet alametidir" dedi. 05.02.2019 12: 30: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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