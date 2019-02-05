Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki Terör Örgütüyle İş Tutan Partiyle Chp, İyi Parti,...
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IHAAW123017-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki terör örgütüyle iş tutan partiyle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor, bu bir kıyamet alametidir" dedi.
IHAAW123017-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'deki terör örgütüyle iş tutan partiyle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor, bu bir kıyamet alametidir" dedi. 05.02.2019 12: 30: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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