Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kapıları açtıktan sonra batı ülkelerinden telefonlar gelmeye... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kapıları açtıktan sonra batı ülkelerinden telefonlar gelmeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kapıları açtıktan sonra batı ülkelerinden telefonlar gelmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kapıları açtıktan sonra batı ülkelerinden telefonlar gelmeye başladı. Biz kendilerini daha önce uyarmıştık" - ANKARA
Son Dakika 1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak