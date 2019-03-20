Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda Dörtlü Bir Çete Var, Bunları Kandil Yönetiyor" Dedi.
30 dakika önce
IHAAW132756-SIY/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda dörtlü bir çete var, bunları Kandil yönetiyor" dedi.
IHAAW132756-SIY/20-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda dörtlü bir çete var, bunları Kandil yönetiyor" dedi. 20.03.2019 13: 27: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:33 Kaynak: İHA
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