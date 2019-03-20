Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda Dörtlü Bir Çete Var, Bunları Kandil Yönetiyor" Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda Dörtlü Bir Çete Var, Bunları Kandil Yönetiyor" Dedi.

30 dakika önce

IHAAW132756-SIY/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda dörtlü bir çete var, bunları Kandil yönetiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW132756-SIY/20-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda dörtlü bir çete var, bunları Kandil yönetiyor" dedi. 20.03.2019 13: 27: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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