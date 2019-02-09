Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Alanına Geldi.
1 saat önce
IHAAW123137-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkaz alanına geldi.
IHAAW123137-SIY/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkaz alanına geldi. 09.02.2019 12: 31: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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