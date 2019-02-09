Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Alanına Geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Alanına Geldi.

1 saat önce

IHAAW123137-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkaz alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Alanına Geldi., System.String[]
IHAAW123137-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkaz alanına geldi. 09.02.2019 12: 31: 37 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Politika
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