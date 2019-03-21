Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:07 Kaynak: AA
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