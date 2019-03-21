Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Politika
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