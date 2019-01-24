Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi Ürettiğimiz Verinin Ülkemiz Kontrolünde Olması Milli...
1 saat önce
IHAAW125251-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi ürettiğimiz verinin ülkemiz kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir" dedi.
IHAAW125251-SIY/24-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Kendi ürettiğimiz verinin ülkemiz kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir" dedi. 24.01.2019 12: 52: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
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