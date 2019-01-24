Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi Ürettiğimiz Verinin Ülkemiz Kontrolünde Olması Milli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi Ürettiğimiz Verinin Ülkemiz Kontrolünde Olması Milli...

1 saat önce

IHAAW125251-SIY/24-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi ürettiğimiz verinin ülkemiz kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW125251-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi ürettiğimiz verinin ülkemiz kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir" dedi. 24.01.2019 12: 52: 51 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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