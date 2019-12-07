Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların kariyerlerinin peşine düşenlerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların kariyerlerinin peşine düşenlerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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