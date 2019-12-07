Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların kariyerlerinin peşine düşenlerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" dedi. - İSTANBUL