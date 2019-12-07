Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların kariyerlerinin peşine düşenlerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen, sadece kendi ajandaların kariyerlerinin peşine düşenlerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" dedi. - İSTANBUL
Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor