Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendimizle Birlikte Suriyeli Kardeşlerimizin Haklarını Sonuna...
40 dakika önce
IHAAW124245-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi.
IHAAW124245-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Kendimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi. 15.01.2019 12: 42: 45 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:48 Kaynak: İHA
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti
Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?
Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı