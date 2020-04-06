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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:15 Kaynak: İHA
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