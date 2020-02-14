Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz"... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz'... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz"...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz" dedi. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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