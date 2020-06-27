Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir" dedi. - İSTANBUL