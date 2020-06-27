Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir" dedi.
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı ile ilgili olarak, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir" dedi. - İSTANBUL
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27.06.2020 21:43:00. #1.13#
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