Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ve Avanesinin Referansı Tek Parti Dönemidir.
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IHAAW123431-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ve avanesinin referansı tek parti dönemidir.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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